Пострадавшим от паводков жителям Забайкалья и ЕАО направят 5 миллиардов рублей Фото: Михаил ПАТЛИС

Правительство России направит на поддержку пострадавших жителей Забайкальского края и Еврейской автономной области около 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По словам главы правительства, Забайкалью будет выделено дополнительно более 4 миллиардов рублей, из которых 3,9 миллиарда направят на приобретение нового жилья. Еще 350 миллионов пойдут на ремонт поврежденных домов. ЕАО выделят свыше 900 миллионов рублей – эти средства направят на поддержку тех, кто пострадал от паводков в 2020 году.

Напомним, из-за паводка в Забайкалье обрушился мост на Транссибирской магистрали.

Как писал сайт kp.ru, ранее было решено направить пострадавшим от паводков регионам России более 400 миллионов рублей на закупку техники.

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры финансовой помощи жителям страны, которые пострадали в результате различные чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков и пожаров.