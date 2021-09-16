Захарова: Запад понимает, что не справится с катастрофой в Афганистане без России

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный Запад осознает, что не способен справиться с катастрофой в Афганистане без помощи России. Такое заявление в четверг, 16 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как заявила российский дипломат в эфире Первого канала, «Большая семерка» понимает, что без России эту «крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают».

Захарова также отметила, что «коллапс» в Афганистане произошел по вине «коллективного Запада». «Мы видим абсолютно позорнейшее явление - и то, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти», - заявила представитель МИД РФ, отметив, что таким образом десятки тысяч, «да что там говорить - сотни тысяч, миллионы граждан» подставили «под удар», как тех, которые с ними работали, так и тех, кто ни на кого не работал, «а просто жили в своей стране».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что вывод войск стран Запада из Афганистана был «мягко говоря поспешным», указав на возникшие после этого угрозы.