Польский депутат пригрозил главе Минздрава повешением за рост смертности в пандемию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат польского сейма от объединения евроскептиков и националистов «Конфедерация» Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Польши Адаму Недзельскому повешением. По словам парламентария, глава ведомства должен быть отправлен под суд за рост смертности от коронавирусной инфекции, а также числа попыток суицида среди подростков.

Польский депутат заявил, что министра обязательно осудят, когда республика снова станет сильной и великой, и приговорят к высшей мере наказания.

После такого заявления парламентария отстранили от заседаний сейма, а глава Минздрава потребовал построже наказать Брауна.

«Я ожидаю от президиума сейма решительных суровых мер. Мы в последнее время только киваем головой, что происходят скандальные вещи, но нет никаких шагов. Исключение господина Брауна из дебатов не является достаточной мерой», –приводит РИА Новости слова Недзельского.

Год назад Браун обратился к Министру здравоохранения страны, которым тогда был Лукаш Шумовский, и также пригрозил ему виселицей, однако на тот раз из-за введения карантина.