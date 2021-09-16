National Interest: США и НАТО не стоит шутить с армией России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вооруженные силы России благодаря своей модернизации на сегодняшний день представляют новую опасность для Соединенных Штатов и НАТО. Такое мнение в статье для журнала National Interest высказал обозреватель Крис Осборн.

Как отметил автор статьи, численность российской армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена Совестного Союза. Несмотря на то, что на сегодняшний день Россия располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает у западных стран серьезную озабоченность. В том числе речь идет о тактическом ядерном оружии, гиперзвуковых ракетах, истребителях Су-57, а также зенитных ракетных комплексах С-400 и танках Т-14 «Армата».

Кроме того, Осборн обращает внимание на то, что Россия не только создает новое оружие, но также активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера автор привел танк Т-72, который с момента создания в 1970-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.