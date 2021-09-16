Светлана Хоркина прокомментировала высказывание болгарской федерации в адрес Винер-Усмановой

Светлана Хоркина Фото: Евгения ГУСЕВА

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отреагировала на высказывание генерального секретаря Болгарской федерации художественной гимнастики Росины Атанасовой в адрес главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ранее Атанасова назвала неуместной критику российским тренером судейства на Олимпиаде в Токио. Также в Болгарии заявили, что их сборная выступила на соревнованиях лучше.

«Отвечать на это высказывание совсем необязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится. У Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики, в составе их команды красивые спортсменки. Осуждать кого-либо из дружественной нам страны не стоит», — цитирует Хоркину Газета.ru.

От себя чемпионка добавила, что, как и Винер-Усманова считает, что российских гимнасток засудили на Олимпиаде.

«Лично у меня в тот момент возникли вопросы по поводу работы арбитров», - отметила она.

Также Хоркина выразила надежду, что такой несправедливости на всемирных соревнованиях больше не повторится.

Напомним, ранее Ирина Винер-Усманова призналась, что до сих пор не может смириться результатами Олимпиады. Тренер добавила, что и сейчас, спустя время, ее «раздирает несправедливость», передает телеканал «360».