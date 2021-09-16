Захарова: высказывания Украины о возможности войны должны пресекаться их западными кураторами

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова украинских властей о возможности войны должны пресекаться их западными кураторами, тем не менее на деле происходит обратное. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о недавних словах украинского лидера Владимира Зеленского, о возможности полномасштабной войны Украины и России, а также о заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны незалежной Алексея Данилова по поводу того, что украинская армия может захватить ДНР и ЛНР.

«Мы чего только не услышали за последние дни ... Подобные высказывания вообще должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину, бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там в мирное русло. Но на практике, конечно, мы не только не слышим подобных заявлений, мы видим действия, идущие в противоположном направлении», - заявила представитель МИД РФ.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, украинский президент заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, указав на то, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью между украинцами и россиянами, которая существует из-за агрессивных действий Кремля.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова Зеленского апокалиптичными, восприняв такие высказывания «с сожалением». Захарова заявила, что такие высказывания оторваны от реальности.