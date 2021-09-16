Apple заявила о готовности содействовать российским властям Фото: REUTERS

Американская корпорации Apple готова вести прямой диалог с российскими властями и содействовать им, сообщили в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России.

Как отметили парламентарии, представитель Apple, принимавший участие в заседании комиссии, заявил о готовности содействовать России на всех уровнях. Данные, которыми располагает Москва, «показали обоснованность претензий» к американским IT-гигантам, в том числе Google по поводу вмешательства в выборы в Государственную думу РФ, отметили в Совфеде.

В комиссии предупредили, что если компании не устранят нарушения до начала голосования 17 сентября 2021, Россия применит действия вплоть до персональной уголовной ответственности.

Напомним, в четверг, 16 сентября, в верхней палате парламента РФ прошло 16 заседание комиссии по суверенитету, на котором был поднят вопрос вмешательства США в выборы в России. В нем приняли участие представители Google и Apple.

Как писал сайт kp.ru, посол США в Москве Джон Салливан обещал изучить переданные ему в Министерстве иностранных дел России документы относительно попыток вмешательства в выборы в России. Об это сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что речь идет о серьезных данных.