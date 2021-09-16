Ленинградские школьники отправились в водную экспедицию «По следам Петра I»

Ленинградские школьники отправилась в увлекательное историческое путешествие - водную экспедицию «По следам Петра I». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Команда ленинградских школьников отправилась в увлекательное историческое путешествие - водную экспедицию «По следам Петра I». Поездка организована в рамках регионального туристического проекта для учащихся «Мой родной край - Ленинградская область».

Ребята изучат исторические достопримечательности от Старой Ладоги до Лодейного Поля, посетив Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, а также музей Александра Суворова в Новой Ладоге. Еще один пункт на карте их маршрута - Лодейнопольский краеведческий музей: здесь школьники познакомятся с историей основания Олонецкой судостроительной верфи на реке Свирь. Там же, в Лодейном Поле участники экскурсии посетят обелиск на месте домика Петра I, а также памятник, установленный на месте спуска первого корабля Балтийского флота - фрегата «Штандарт».

Конечной точкой путешествия станет деревня Верхние Мандроги - туристический комплекс в Подпорожском городском поселении, где воссоздан старинный русский быт. Помимо большой экскурсионной программы для школьников организуются мастер-классы, викторины, интерактивные занятия и игры.

Туристический проект экскурсионных поездок для учащихся «Мой родной край - Ленинградская область» финансируется за счет бюджета региона. Первые путешествия были организованы в 2017 году. С тех пор ленинградские школьники регулярно изучают исторические и культурные достопримечательности родного края. Экскурсии для них организовывает Региональный Союз предприятий Туриндустрии - Северо-Запад (РСТ-Северо-Запад).

- Проект «Мой родной край - Ленинградская область» способствует успешному развитию экскурсионно-познавательного и детского туризма, - рассказали в комитете по культуре и туризму Ленинградской области. - В этом году в рамках проекта в путешествие отправятся более 3 тысяч школьников из всех районов региона.

Поездки учащихся пройдут по разным тематическим маршрутам. Экскурсии будут организованы с сентября по ноябрь.