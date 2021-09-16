Постпред РФ при ОБСЕ назвал отказ от мониторинга за выборами в России политизированным решением

В России назвали отказ от мониторинга за выборами в РФ политизированным решением Фото: Олег ЗОЛОТО

Отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) послать наблюдателя на выборы в России является политизированным решением, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«На фоне прозвучавших бестактных замечаний по поводу предстоящих выборов в России подчеркнем, что отказ Парламентской ассамблеи (ПА ОБСЕ) от мониторинга электоральных процессов в нашей стране не обоснован и политизирован», – сказал дипломат на постоянном совете ОБСЕ.

Как отметил Лукашевич, страны-участницы ОБСЕ имеют полное право корректировать состав наблюдательных миссий, а Парламентская ассамблея должна уважать решения по устанавливаемым параметрам международного наблюдения за выборами. Он также попросил председателя ПА ОБСЕ объяснить, откуда появилось положение о том, что количество наблюдателей якобы определяется экспертами ассамблеи, и государства-участники организации не имеют права голоса по этому вопросу.

Как писал сайт kp.ru, в начале августа ОБСЕ заявила, что не будет отправлять своих наблюдателей на выборы в Государственную думу России.

Напомним, ранее Европарламент выпустил доклад с отказом признавать выборы в РФ еще до их начала.