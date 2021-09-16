Захарова: Посольство РФ в Кабуле контактирует с талибами*

Посольство РФ в Кабуле контактирует с талибами*, сообщила Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские дипломаты в Афганистане имеют рабочие контакты с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поддерживаются рабочие контакты с представителями движения талибов по линии нашего посольства в Кабуле», – сказал она во время брифинга.

По словам Захаровой, каких-то иных переговоров с талибами* пока не планируется. Она отметила, что посольство России в Кабуле регулярно публикует информацию о контактах с боевиками.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, сказал, что, что вывод войск Соединенных Штатов и других стран НАТО из Афганистана был «мягко говоря поспешным».

Напомним, Россия планирует отправить в ближайшее время Афганистану гуманитарную помощь. Ожидается, что Москва поставит Кабулу продовольствие и медикаменты.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее несколько раз говорил о том, что Москва не спешит с признанием власти движения «Талибан»* в Афганистане и будет внимательно следить за его первыми шагами.

*Запрещенная в России террористическая организация