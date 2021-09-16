Россия и Египет достигли понимания по компенсациям семьям жертв теракта над Синаем Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Россия и Египет достигли понимания по вопросу компенсаций семьям погибших в результате теракта на борту российской авиакомпании «Когалымавиа», произошедшего над Синайским полуостровом в 2015. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В результате предпринятых усилий посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнерами по этому вопросу. В настоящее время прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта», – сказано в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что возобновлению авиасообщения с Египтом 9 августа 2021 предшествовала большая работа с Каиром, целью которой было повышение безопасности в египетских аэропортах и решение проблем урегулирования последствий трагедии над Синаем.

Напомним, рейс 9268, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, взорвался в воздухе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Расследование теракта ведет египетская сторона.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство»*.

*Запрещенная в России террористическая организация