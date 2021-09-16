Эстония освободила привитых российскими вакцинами от тестирования и карантина при въезде в страну Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Въезжающие в Эстонию граждане, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса любыми препаратами, в том числе российскими, освобождаются от прохождения тестирования на COVID-19 и самоизоляции.

Как рассказал ТАСС директор по связям с общественностью Департамента здоровья Эстонии Имре Каас, тестирование и самоизоляцию могут не проходить здоровые люди, достигшие после вакцинации полной иммунной защиты. Освобождение действует в течение года.

Кроме того, российские сертификаты о вакцинации могут быть предъявлены при посещении общественных мероприятий, на которых проверяется наличие таких документов. При этом Каас напомнил, что прививка российскими вакцинами не дает права на ковид-сертификат Евросоюза.

Напомним, в четверг, 16 сентября, эстонское агентство Delfi сообщило, что власти Эстонии разрешили жителям страны применять для вакцинации от коронавирусной инфекции любые препараты, используемые и официально признанные во всех государствах мира.