Байден заявил, что богатейшие американцы не платят сотни миллиардов долларов налогов ежегодно Фото: REUTERS

Самые богатые бизнесмены США не платят ежегодно сотни миллиардов долларов в бюджет страны, в то время как абсолютное большинство американцев не уклоняются от уплаты налогов, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Как отметил американский лидер в ходе выступления в Белом доме, миллиардеры недоплачивают в казну США 160 миллиардов долларов в год, а самые прибыльные корпорации – порядка 40 миллиардов. Поскольку бизнесмены не являются наемными работниками, Налоговое управление не знает истинные размеры их заработка и «не может установить, жульничают ли они».

«99% процентов работающих людей платят налоги, которые они должны платить, но все устроено иначе для людей, у которых десятки миллионов долларов. Они играют по другим правилам…55 наиболее успешных корпораций в Америке заплатили ноль долларов в качестве федерального налога на доходы», – сообщил Байден.

Президент США представил план, который заставит миллиардеров платить налоги. Согласно задумке американского лидера, Налоговому управлению предоставят расширенные полномочия, и оно сможет следить за самыми успешными людьми страны. «Богатые больше не смогут прятать заработанные ими деньги и наконец-то начнут платить свою справедливую долю», – заявил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Байден заявлял, что пандемия коронавируса увеличила разрыв между богатыми и бедными американцами.