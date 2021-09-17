Американцев предупредили о возможности беспорядков и провокаций на митингах 18 сентября

Полиция Капитолия готовится к запланированным на субботу, 18 сентября, протестным акциям Фото: REUTERS

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило американцев о том, что на фоне запланированных на субботу, 18 сентября, митингов в Вашингтоне, по всей стране возможны «беспорядки и провокации», передает телеканал CNN.

Причем, по прогнозам Управления и разведки МВБ, угроза насилия будет сохраняться как накануне акции в поддержку участников штурма Капитолия 6 января этого года, так и в день ее проведения. Отмечается, что провокации могут исходить как от самих протестующих, так и от тех, кто не разделяет идеи участников митинга. Ожидаются стычки между ними и со стражами порядка.

«Мы знаем, что в интернете было выявлено небольшое число угроз насилия в связи с запланированным митингом», - приводит телеканал текст служебной записки, разосланной властям американских штатов и городов руководством МВБ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что полиция Капитолия в преддверии протестных акций запросила у Пентагона помощь военных.