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Здоровье17 сентября 2021 3:03

На Кубе начали прививать против коронавируса детей от двух до 11 лет

Власти республики рассчитывают, что вакцинация кубинских школьников и малышей поможет быстрее вернуть учеников за парты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики Кубы начали прививать против коронавируса детей от двух до 11 лет

Медики Кубы начали прививать против коронавируса детей от двух до 11 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 16 сентября, на Кубе стартовала программа массовой вакцинации против коронавируса учеников начальных классов и детей дошкольного возраста. Кубинский Минздрав планирует до с 15 сентября по 15 ноября привить около 1,1 миллиона детей в возрасте от двух до 11 лет, а с 5 сентября по 5 ноября – свыше 855 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Власти Острова свободы рассчитывают, что вакцинация юных кубинцев поможет не только защитить молодое поколение от заболевания COVID-19, но и быстрее вернуть школьников за парты: сейчас они находятся на дистанционном обучении, государственное телевидение транслирует специальные программы.

На сегодняшний день из 11 миллионов граждан Кубы местными вакцинами Abdala и Soberana 02 привиты около 4,33 миллиона человек, руководство страны планирует завершить вакцинацию населения к концу этого года.

В одном из медицинских центров Гаваны агентству ТАСС сообщили, что школьников и малышей будут прививать кубинским препаратом Soberana 02.