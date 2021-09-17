Савченко назвала капканом ситуацию с ценами на газ на Украине

Экс-депутат Рады назвала капканом ситуацию с ценами на газ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала капканом высокую рыночную стоимость газа на Украине.

Она выразила сомнение, что украинские потребители смогут покупать газ по его текущей цене. По мнению Савченко, украинский лидер Владимир Зеленский будет обещать не допустить повышения цен на газ для населения, обязав местные власти оплачивать разницу в стоимости. В этом случае региональные власти не смогут нормально существовать, считает экс-парламентарий.

- Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют, — заявила Савченко в эфире телеканала "Первый независимый".

Если Зеленский выпустит закон, согласно которому за неуплату коммуналки украинцев будут выгонять из квартиры, то он "позавидует" судьбе экс-президента Украины Виктора Януковича, выразила мнение Надежда Савченко.

Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг, 16 сентября, упала уже до 735 долларов за тысячу кубометров. На хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса составляет 735,1 доллара за тысячу кубов. Цена на торгах упала уже на 15%. 15 сентября цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Так, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов, позже - до 970 долларов.