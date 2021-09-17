Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды17 сентября 2021 8:46

Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Многодетная мать получила скромную сумму
Елена АКИМОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой

Фото: Instagram.com

Муж актрисы Анастасии Макеевой перечислил детям от первого брака первые алименты. Мужчина задолжал крупную сумму, по решению суда он должен выплачивать чуть больше 50 тысяч рублей ежемесячно, в итоге за полгода накопилось более 300 тысяч рублей. Но многодетный отец, а всего у Романа Малькова четверо детей, трое из которых остались в Словении с матерью, не спешил отправляться деньги. Мужчина пытался доказать в суде, что сумма слишком велика.

Но, видимо, родитель понял, что от исполнения обязательств по содержанию детей не отвертеться и перечислил определенную сумму бывшей жене. Почему сумма именно такая – понять сложно, но это уже маленькая победа. Именно так расценила поступление средств многодетная мать Светлана Малькова.

- Лед тронулся. Сегодня на счет мне поступили алименты, - делится женщина.

Мальков сам посчитал сумму, которую задолжал детям с марта 2021 года. Расчет сделан исходя из 11550 на ребенка.

- Уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов. Надеюсь, что помогла кому-то поверить в свои силы, — делится Светлана.

Переживающие за многодетную мать подписчики поздравили ее с победой, но не могли не признать, что сумма достаточно скромная, сообщает 5-tv.ru.

«Поздравляю вас с этим событием. Жаль, что такая маленькая сумма», «Наконец-то, нервы помотал, конечно, изрядно. Как — то маловато по 11 тысяч в месяц, но хоть что-то», - пишут пользователи.