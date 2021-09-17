Светлана Малькова добилась первых алиментов от мужа Анастасии Макеевой Фото: Instagram.com

Муж актрисы Анастасии Макеевой перечислил детям от первого брака первые алименты. Мужчина задолжал крупную сумму, по решению суда он должен выплачивать чуть больше 50 тысяч рублей ежемесячно, в итоге за полгода накопилось более 300 тысяч рублей. Но многодетный отец, а всего у Романа Малькова четверо детей, трое из которых остались в Словении с матерью, не спешил отправляться деньги. Мужчина пытался доказать в суде, что сумма слишком велика.

Но, видимо, родитель понял, что от исполнения обязательств по содержанию детей не отвертеться и перечислил определенную сумму бывшей жене. Почему сумма именно такая – понять сложно, но это уже маленькая победа. Именно так расценила поступление средств многодетная мать Светлана Малькова.

- Лед тронулся. Сегодня на счет мне поступили алименты, - делится женщина.

Мальков сам посчитал сумму, которую задолжал детям с марта 2021 года. Расчет сделан исходя из 11550 на ребенка.

- Уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов. Надеюсь, что помогла кому-то поверить в свои силы, — делится Светлана.

Переживающие за многодетную мать подписчики поздравили ее с победой, но не могли не признать, что сумма достаточно скромная, сообщает 5-tv.ru.

«Поздравляю вас с этим событием. Жаль, что такая маленькая сумма», «Наконец-то, нервы помотал, конечно, изрядно. Как — то маловато по 11 тысяч в месяц, но хоть что-то», - пишут пользователи.