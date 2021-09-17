Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина»

Центробанк отозвал лицензию у КБ "Платина" за нарушения законодательства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций коммерческий банк "Платина", сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе "в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"КБ "Платина" проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - уточнили в Центробанке.

Вкладчикам вернут деньги, но не более 1,4 млн рублей на одного человека.

ООО КБ "Платина" зарегистрирован Банком России 20 мая 1993 года. По величине активов в РФ занимал 246 место.

Как ранее писал сайт kp.ru, Банк России допустил блокировку Роскомнадзором четырех VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Речь идет о сервисах Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.