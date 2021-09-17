Экс-глава МИД Украины: Страна оказалась в "геополитической мясорубке" из-за "Северного потока — 2"

Экс-глава МИД Украины заявил, что страна оказалась в "геополитической мясорубке" из-за "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна оказалась в "геополитической мясорубке" из-за газопровода "Северный поток — 2".

- Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем, — заявил политик в эфире телеканала "1+1".

Украина должна договориться с Еврокомиссией и Соединенными Штатами о том, чтобы тех, кто нуждается в помощи из-за возникновения угроз в энергетической сфере, вносили "в особую группу". При этом Киев должен быть "в игре за одним столом", ориентируясь на Вашингтон, а не на Берлин с Парижем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации рисков для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера. Украинский лидер подписал соответствующее распоряжение в четверг, 16 сентября. В сообщении указано, что трубопровод якобы содержит "прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона". Члены группы должны будут подготовить предложения по предотвращению и минимизации рисков после запуска трубопровода.