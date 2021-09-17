Самыми популярными именами новорожденных в 2021 году в Москве вновь стали Александр и Софья

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена маленьких жителей столицы Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена новорожденных в 2021 году. Чаще сего родители называли девочек Софьями (Софьями), а мальчиков Александрами.

Кстати, имя Александр держится в топе вот уже два десятилетия и не теряет своей популярности. Помимо Сашей, в списке популярных последних 20 лет имена Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём.

Например, всплеск интереса к имени Никита произошел в 2000. Тогда были также популярно называть мальчиков Алексей, Андрей и Илья.

А в 2010—2015 годах тенденция поменялась и новых жители Москвы все чаще были Егорами и Кириллами.

В 2021 году к традиционным Александр и Михаил добавились редкие: Марк (четвёртое место по популярности), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место), сообщает RT.

Список самых популярных имен мальчиков в 2021 году:

Александр,

Максим,

Михаил,

Марк,

Иван,

Артём,

Лев,

Матвей,

Даниил

Список самых популярных женских имен возглавила Софья (София). Это имя тоже держится в топ-10 последнее двадцатилетие.

Самые популярные имена девочек в 2021 году:

Софья (София),

Алиса,

Ева,

Виктория,

Полина,

Варвара,

Александра,

Анастасия.

С первого июля 2021 года беременные женщины, вставшие на учет на раннем сроке беременности, могут получить пособие от государства. На выплаты так же могут рассчитывать одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает ФАН.