Самыми популярными именами новорожденных в 2021 году в Москве вновь стали Александр и Софья

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена маленьких жителей столицы
Фото: Олег ЗОЛОТО
В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена новорожденных в 2021 году. Чаще сего родители называли девочек Софьями (Софьями), а мальчиков Александрами.
Кстати, имя Александр держится в топе вот уже два десятилетия и не теряет своей популярности. Помимо Сашей, в списке популярных последних 20 лет имена Михаил, Дмитрий, Иван, Даниил и Артём.
Например, всплеск интереса к имени Никита произошел в 2000. Тогда были также популярно называть мальчиков Алексей, Андрей и Илья.
А в 2010—2015 годах тенденция поменялась и новых жители Москвы все чаще были Егорами и Кириллами.
В 2021 году к традиционным Александр и Михаил добавились редкие: Марк (четвёртое место по популярности), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место), сообщает RT.
Список самых популярных имен мальчиков в 2021 году:
Александр,
Максим,
Михаил,
Марк,
Иван,
Артём,
Лев,
Матвей,
Даниил
Список самых популярных женских имен возглавила Софья (София). Это имя тоже держится в топ-10 последнее двадцатилетие.
Самые популярные имена девочек в 2021 году:
Софья (София),
Алиса,
Ева,
Виктория,
Полина,
Варвара,
Александра,
Анастасия.
С первого июля 2021 года беременные женщины, вставшие на учет на раннем сроке беременности, могут получить пособие от государства. На выплаты так же могут рассчитывать одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает ФАН.