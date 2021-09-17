Педиатр посоветовала перед прививкой от гриппа сделать школьнику ПЦР-тест Фото: EAST NEWS

Сезон простуд еще не стартовал, но, как предупреждают в Роспотребнадзоре, он совсем рядом. Позаботиться об укреплении иммунитета стоит каждому, а если есть возможность, лучше пройти вакцинацию от гриппа.

В группе риска не только взрослое поколение, но и школьники. В учебных заведениях болезни циркулируют особенно активно.

Врач-педиатр, профессора Педиатрического университета Мария Ревновой отмечает, что человеку без медицинского образования сложно различить простуду и коронавирус. Особенно если последний протекает в легкой форме.

- Ковид тоже может протекать с легким насморком, и с легкой болью в горле, и с сильным насморком, и сильной болью, - рассказывает врач.-А вот обоняние у детей теряется редко.

Нельзя забывать про регулярное мытье рук, средства индивидуальной защиты и антисептики. В качестве же профилактики заболеваний простудой и гриппом можно сделать детям сезонную прививку, чтобы уберечь иммунитет.

- Перед сезонной прививкой стоит пройти ПЦР-тест, чтобы вакцинация не легла на ковид. Это основная рекомендация и не стоит ее игнорировать. Потому что у детей часто коронавирус может протекать бессимптомно, - сказала ФАН врач.

Мария Ревнова так же посоветовала не водить детей в места массового скопления людей. Дело в том, что учебный класс ребенка представляет собой закрытый микроколлектив, к атмосфере которого детский организм привык.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие противоэпидемические меры будут предпринимать в новом учебном году. школы должны проводить ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здание и соблюдать много других мер, сообщает газета "Известия".