Сенатор Перминов: высокая конкурентность на выборах в Госдуму повысила интерес людей

Сенатор Сергей Перминов заявил, что высокая конкурентность на выборах в Госдуму повысила интерес людей. Фото: ER.RU

Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", сенатор Сергей Перминов заявил, что высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно сказалась на интересе людей к выборам.

Он сообщил, что существенных нарушений на выборах пока не выявлено. Судя по первому из трех дней голосования, интерес россиян к выборам довольно высок, отметил Перминов.

- В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков, — заявил сенатор.

Кандидатам отказывали в регистрации только в случае серьезных нарушений, что повысило конкуренцию, добавил Перминов.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны, призвав россиян проголосовать любым удобным способом. Глава государства отметил, что рассчитывает на "ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию" всех жителей нашей страны. Он также подчеркнул, что "высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти". По его ловам, стране "нужен сильный и авторитетный парламент", чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, работали для людей, "на благо и во имя нашей любимой Родины".