Набиуллина назвала маловероятной возможность наступления мирового экономического кризиса

Эльвира Набиуллина назвала маловероятной вероятность наступления мирового экономического кризиса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает очень низкой вероятность наступления мирового экономического кризиса в ближайшее время.

Так она прокомментировала проект Банка России об "Основных направлений денежно-кредитной политики".

- В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется, — заявила Набиуллина в интервью изданию РБК.

Она уточнила, что проект нельзя рассматривать в качестве "предсказания кризиса". Кроме того, пандемический кризис 2020 года стоит особняком, так как он не связан с экономическими циклами, подчеркнула глава Центробанка.

Напомним, Эльвира Набиуллина не исключает, что в этом месяце годовая инфляция может достичь пиковых значений, но к концу сентября рост цен в годовом выражении начнет снижаться. Она пояснила, что "прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен на 0,1%", а в нынешнем сентябре "инфляция будет где-то в районе 7%".