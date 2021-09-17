В Москве заработала онлайн-трансляция голосования в соцсетях и на YouTube

В Москве проходит трехдневное голосование на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице в круглосуточном режиме с 17 по 19 сентября будет контролировать честность и прозрачность электорального процесса. Для всех желающих следить за событиями на площадке штаба в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» запущена онлайн-трансляция в соцсетях и на YouTube.

В режиме реального времени пользователи смогут присоединиться к просмотру брифингов и конференций в пресс-центре Общественного штаба, следить за последними новостями и статистикой текущего голосования в Москве. Трансляции запущены в официальных аккаунтах Общественного штаба в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на официальном канале в YouTube.

С 17 по 19 сентября в столице проходят выборы трех уровней. У москвичей есть возможность проголосовать очно на участке или онлайн. Дистанционное голосование доступно круглосуточно с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября по ссылке: https://elec.mos.ru/landing/.

Всего в списки избирателей на 3638 участках Москвы внесено порядка 7, 587 млн человек, 100 тыс. – иногородних, прикрепленных к столичным участкам по программе «Мобильный избиратель». На участие в электронном голосовании в Москве подано 2 014 765 уникальных заявлений.