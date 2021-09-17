Правительство РФ направит еще десять миллиардов рублей на кредитование агросектора

На поддержку агросектора поступит еще 10 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на кредитование агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно тексту документа, на поддержку агросектора поступит еще 10 млрд рублей. Таким образом, общий объем кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году увеличится до 196,8 млрд рублей.

"Это позволит банку нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки", - уточнили в Кабмине.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство расширило список профессий и специальностей, которые признаны самыми востребованными в экономике России.

В обновленный список добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как: робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в перечне есть специальности из соцсферы и сферы обслуживания.