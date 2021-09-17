Российский консул посетит Александра Франчетти в пражской тюрьме

Александра Франчетти планирует посетить российский посол / Фото: кадр из видео

Российский консул планирует в ближайшее время посетить Александра Франчетти, которого задержали в Чехии по требованию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-секретаря посольства России в Чехии Николая Брякина, россиянина содержат в пражской тюрьме Панкрац.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержание Франчетти по украинскому ордеру может быть связано с тем, что он - участник событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией.

В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение не поддерживало "революцию гитности" и выступало за воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Чехия должна как можно скорее освободить гражданина России Александра Франчетти и объяснить Москве причины его задержания.