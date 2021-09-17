В России 17 сентября 2021 года выявили еще 19 905 случаев заражения коронавирусом

Количество жертв пандемии в России достигло 196 626 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

17 сентября в России стало на 19 905 больше заболевших коронавирусом, сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 234 425 случаев заражения.

За сутки выздоровели 16 619 человек. Суммарное количество переболевших коронавирусной инфекцией достигло 6 469 017.

Еще 791 человек скончался. Таким образом, количество жертв пандемии в России достигло 196 626 человек.

Среди регионов лидерство по заболеваемости удерживает Москва. В столице за сутки заболели 2 537 человек. На втором месте Санкт-Петербург (+1738), на третьем – Московская область (+837). В пятерку вошли Свердловская (+504) и Воронежская области (+483).

Ранее сайт kp.ru писал, что в России разработали прибор, определяющий коронавирусную инфекцию за 27 минут. Для определения антигена COVID-19 используется метод изотермической амплификации.