Власти Украины наградили Меркель орденом Свободы

Ангелу Меркель наградили украинским орденом Свободы за санкции против Москвы Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о награждении канцлера Германии Ангелы Меркель орденом Свободы. Об этом сообщает портал "Украинские новости".

В качестве основанием для вручения награды указывается, что в 2015 году Меркель помогла Незалежной отстоять независимость от России и обеспечила поддержку в санкционной политике против Москвы.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа на несколько часов заглянула в Киев после того, как 20 августа провела детальные переговоры в Москве с Владимиром Путиным.

После не слишком продолжительной встречи с Владимиром Зеленским немецкий лидер на совместной с украинским коллегой пресс-конференции была предельно сдержанна. И, в отличии от него, никаких громких заявлений не делала.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что Меркель собирается принудить Украину к выполнению минских соглашений - в нормандском формате.