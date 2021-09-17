Песков согласился со словами Меркель о ничтожном прогрессе в переговорах по Донбассу

Дмитрий Песков согласился со словами Ангелы Меркель о ничтожном прогрессе в переговорах по Донбассу Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился со словами канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее заявила о ничтожном прогрессе в переговорах по Донбассу.

- Абсолютно, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с высказыванием немецкого политика.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщила, что лидеры двух стран обсудят работу в "нормандском формате", поскольку "ситуация там (на востоке Украины) сложная, а прогресс (в урегулировании) ничтожен".

Ранее России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая назвала РФ одной из сторон конфликта в Донбассе. Об этом она сказала накануне во время брифинга для СМИ в Мариинском дворце после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков не согласился с Меркель по этому вопросу и отметил, что здесь Россия и ФРГ расходятся во мнениях. Песков также призвал не быть голословными в подобных политических вопросах.