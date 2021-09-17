Путин не планирует участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной США

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие во встрече по энергетике и климату, организованной США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Виртуальная встреча-форум ведущих экономик по энергетике и климату состоится 17 сентября. Президент США Джо Байден рассчитывает использовать мероприятие в качестве одной из основных международных площадок для координации борьбы с глобальным потеплением.

Как сообщил Дмитрий Песков, участие в форуме вместо Путина примет кто-то другой, кто представит Россию. Согласование участника идет по дипломатическим каналам. Россия традиционно участвует в форуме с момента его создания в 2009 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин на данный момент находится на самоизоляции. На выборах в Госдуму он проголосует онлайн.