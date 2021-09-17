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Политика17 сентября 2021 13:02

Песков: "умное голосование" несет вред избирателям

Представитель Кремля считает это "провокационными попытками"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Песков уверен, что от "умного голосования" один лишь вред

Песков уверен, что от "умного голосования" один лишь вред

Фото: REUTERS

Так называемое "умное голосование" на выборах несет избирателям только вред, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям", - подчеркнул представитель Кремля, уточнив, что никак иначе к этому нельзя относиться.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о связи проекта "Умное голосование" с американским Пентагоном. По ее словам, Роскомнадзор и российские правоохранительные органы уже опубликовали ряд материалов на эту тему, доказывающих связь "Умного голосования" с США.

Ранее соответствующий сайт был заблокирован в России, поскольку использовался экстремистской организацией. Кроме того, арбитражный суд Москвы запретил Яндекс и Google отображать в поисковых системах результаты по запросу "умное голосование".