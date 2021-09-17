Полиция подтвердила задержание сбежавшего из омской колонии заключенного

Полиция задержала сбежавшего заключенного Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 сентября в Омске из колонии сбежал опасный преступник. Он покинул тюрьму ночью, около 2:50, и успел затеряться где-то неподалеку.

Его поисками тут же занялась полиция. Несколько дней не было информации о ходе поисков, а вечером 16 сентября один из очевидцев в соцсетях сообщил, что видел, как полиция скрутила мужчину, похожего на сбежавшего. Как сообщает издание «Город55», позже эту информацию официально подтвердили в полиции.

Сообщение о том, что местные жители заметили уголовника в районе Ясной Поляны поступило в полицию около 22:00. Мужчина шел по Русско-Полянскому тракту. На место немедленно выехал патруль.

Когда беглец заметил полицейских, бросился бежать и надеялся скрыться в жилом массиве Ясной Поляны. Но ему это не удалось. Полицейские быстро поймали злоумышенника и доставили в отделение полиции. Сейчас на него завели уголовное дело за побег, а выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжится. Точно известно одно - рецидивист задержан и угрозы больше не представляет.