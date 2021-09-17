Роспотребнадзор: говорить о новой волне коронавируса преждевременно

В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о новой волне коронавируса преждевременно Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что о новой волне коронавирусной инфекции говорить преждевременно.

Специалист указал, что с наступлением осени в стране возрастает количество случаев заболевания респираторными болезнями и призвал не списывать их на коронавирус.

- Говорить о новой волне коронавируса преждевременно. Пока ситуация достаточно стабильная, — отметил эксперт.

Напомним, 17 сентября в России стало на 19 905 больше заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 234 425 случаев заражения. За сутки выздоровели 16 619 человек. Суммарное количество переболевших коронавирусной инфекцией достигло 6 469 017. Среди регионов лидерство по заболеваемости удерживает Москва. В столице за сутки заболели 2 537 человек. На втором месте Санкт-Петербург (+1738), на третьем – Московская область (+837). В пятерку вошли Свердловская (+504) и Воронежская области (+483).