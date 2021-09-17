Песков заявил, что задача по улучшению бизнес-климата в России не зависит от рейтинга Doing Business

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Задача по улучшению бизнес-климата в России остается вне зависимости от существования рейтинга Всемирного банка Doing Business. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Всемирный банк объявил о решении прекратить публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира. Причиной стало то, что у Всемирного банка появились некие сведения о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов. Напомним, Россия поднималась в рейтинге со 123 места в 2011 году до 28-го в 2019 году.

Как заявил Дмитрий Песков, для России задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов.

"Рейтинг - это измеритель. Задача [по улучшению бизнес-климата] как была, так и остается. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирный банк (ВБ) заморозил программу помощи Афганистану после захвата власти в республике движением "Талибан"*.

*Запрещенная в России террористическая организация