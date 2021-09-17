Эльвира Набиуллина назвала свои броши "языком коммуникации" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала свои оригинальные броши языком коммуникации.

- Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык, — заявила она в интервью изданию РБК.

Глава регулятора пообещала не отказываться от ношения брошей, хоть некоторые из них были поняты неверно. По мнению Набиуллиной, ее броши дают почву для размышлений, но точно не влияют на решения совета директоров.

Напомним, в апреле 2021 года, когда Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых, Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию символичную брошь, в которой увидели "золотое сечение". Это определенное правило пропорции, которое создает гармонию. Или баланс. Его применяют во многих сферах. И в математике, и в искусстве. Набиуллина и до этого надевала необычные броши. В разное время это были "домик", "неваляшка", "снегирь", "ястреб" и другие символы.