Минфин проведет два совещания по изменению налогообложения горно-металлургического сектора

Министерство финансов РФ проведет два совещания по изменению налогообложения горно-металлургического сектора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России в пятницу, 17 сентября, проведет два совещания, посвященных изменению налогообложения горно-металлургического сектора.

- Сегодня состоятся два совещания в Минфине: одно по изменению механизмов НДПИ (налог ан добычу полезных ископаемых), второе - по налогу на прибыль, — цитирует свой источник в отрасли ТАСС.

Ранее Министерство финансов России в ходе совещания в четверг, 16 сентября, обсудило с производителями удобрений и представителями металлургических компаний вопрос об изменение налогообложения отрасли. В рамках основного варианта, который рассматривает ведомство, предлагается повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 6 процентов, рассчитывать НДПИ исходя не из затрат компаний, а биржевых котировок руды или концентрата, а также не использовать рентный коэффициент. Позиция министерства также будет представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.