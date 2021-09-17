Путин: США оставили ящик Пандоры в Афганистане, бросив там арсенал оружия

Владимир Путин заявил, что США оставили ящик Пандоры в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки оставили "ящик Пандоры", уходя из Афганистана.

- Афганистан остался в разрухе. Афганцы бегут со своей родины. США оставили после себя ящик Пандоры, — приводит слова главы государства РИА Новости.

Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты оставили в Афганистане большое количество современного оружия и техники. При этом половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи. Путин выразил опасение, что бедность может подтолкнуть жителей Афганистана к продаже наркотиков. Российский лидер надеется, что Афганистан станет независимой и единой страной.

Ранее Владимир Путин сравнил с бегством вывод войск Соединенных Штатов Америки и их союзников из Афганистана. Сейчас нужно сделать так, чтобы нынешние афганские власти выполняли собственные обещания, заключил российский лидер.

До этого Путин назвал вывод американских войск "мягко говоря поспешным". На саммите лидеров ОДКБ глава государства напомнил о возникших после этого угрозах. По мнению российского лидера, обстановка в зоне ответственности ОДКБ сейчас нестабильная и несет новые вызовы для безопасности для стран-участниц организации. В нынешних условиях как никогда востребована сама тесная координация и сплоченность государств - членов ОДКБ, сказал глава государства.