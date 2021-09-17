Песков приветствовал решение Apple и Google удалить приложение "Навальный"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов. Оно стало недоступно там с утра пятницы, 17 сентября. На вопрос, приветствует ли Кремль удаление приложения, Песков ответил положительно.

"Безусловно, конечно", - заявил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что это является выполнением законных требований, так как приложение является в России нелегальным. И потому Apple и Google получили запросы о его удалении.

"В соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости", - отметил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, удалить приложение требовал Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с НКО-иноагентом и экстремистской организацией.