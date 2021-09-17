Николай Дроздов озвучил новый навык Яндекс.Алисы для котородителей

Котородители смогут порадовать питомца изысканными комплиментами в озвучке зоолога

Ученый-зоолог Николай Дроздов озвучил новый навык Яндекс.Алисы. Навык позволит погрузиться в атмосферу познания мира кошек и их потребностей. Об этом сообщает защитник природы в своем Instagram.

"Технологии - сила. Они позволяют мне делиться знаниями и опытом на телевидении, дают нам общаться здесь, дорогие друзья, и вот теперь позволили мне зазвучать и из Яндекс.Алисы! Мы создали новый навык Алисы, чтобы подсказать вам, как сделать жизнь вашей кошки замурррчательной.", - пишет Дроздов.

Навык имеет пять разделов: котокухня, котомузыка, котоигры, котоуход и котомассаж. В каждом из разделов можно найти полезные советы по уходу за пушистыми питомцами, получить голосовые инструкции по кошачьему массажу или поставить питомцам плейлист с музыкой, созданной специально для того, чтобы они испытали больше удовольствия и умиротворения. Особые треки написал музыкант Дэвид Тейе, изучив влияние вибраций на настроение кошек.

Также котородители смогут порадовать питомца изысканными комплиментами в озвучке Николая Николаевича.

В апреле 2018 года сайт kp.ru писал, что Николай Дроздов уходит из программы "В мире животных". Передачу он вел с 1977 года. Накануне своего 83-летия легендарный телеведущий и биолог рассказал сайту kp.ru о любимых местах на планете, самых опасных приключениях и что делать, если укусила змея