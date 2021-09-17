Путин заявил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, СБ и пресс-службы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что несколько человек из его окружения заразились коронавирусом. По словам главы государства, это некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Как пояснил Путин, дело в том, что его коллеги не успели вовремя ревакцинироваться. Эту тему глава государства затронул на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в онлайн-режиме в пятницу.

"Некоторые вовремя не сделали [ревакцинацию], не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", - рассказал Путин.

По словам президента, те из его окружения, кто столкнулся с инфекцией, переносят ее достаточно легко и без осложнений.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин несколько дней назад ушел на самоизоляцию в связи с обнаружением случаев коронавируса в его окружении. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства чувствует себя хорошо. 17 сентября он решил проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате, без похода на участок.