Общественный штаб объявил, что в онлайне на выборах уже проголосовало более 700 тысяч москвичей

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что онлайн-голосовании получено более 500 тысяч голосов. Напомним, Выборы в Госдуму, довыборы в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино начались в столице сегодня, 17 сентября, и продлятся до 20:00 19 сентября.

«В первые часы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) онлайн-избиратели проявили высокую активность. Число запросов к системе составило порядка 47 тысяч в секунду. Однако разработчики были готовы к такой нагрузке, поэтому она не сказалась на работе ДЭГ, - поясняют в официальном сообщении. - Система стабильна и продолжает выдачу электронных бюллетеней в штатном режиме».

Всего на онлайн-голосование в Москве зарегистрировано более 2 миллионов человек. Голосуют дистанционно пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Отдать голос можно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.