Более 770 тысяч москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

В онлайн-голосовании на выборах в Госдуму приняли участие более 770 тысяч москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 771 тысячи жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Как пишет ТАСС, с 8:00 по местному времени в столице России 771 046 человек. Кроме того, было выдано 832 016 бюллетеней.

Ранее появилась информация, что более 500 тысяч жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосования на выборах в Государственную думу. Всего в Москве зарегистрировано на онлайн-голосование более двух миллионов человек. На сайте mos.ru указано, что все, кто проголосовал дистанционно, могут получить призы.

До этого заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об "очень высокой" явке на онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. По словам Булаева, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80 процентов.