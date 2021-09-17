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В мире17 сентября 2021 15:22

Власти Фарера пересмотрят правила охоты на дельфинов после убийства 1500 особей

Предлагается ограничить количество дельфинов, которое разрешается отловить за один раз
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Правительство предлагает ограничить количество дельфинов, которое разрешается отловить за один раз, и разработать методы охоты на них

Правительство предлагает ограничить количество дельфинов, которое разрешается отловить за один раз, и разработать методы охоты на них

Власти Фарерских островов пересмотрят правила охоты на дельфинов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Правительство предлагает ограничить количество дельфинов, которое разрешается отловить за один раз, и разработать методы охоты на них.

"Правительство решило начать пересмотр правил, касающихся отлова атлантических белобоких дельфинов", - сообщил премьер-министра Фарерских островов Бардура а Стейга Нильсена. Такое решение было принято после появления в СМИ фото и видео с трупами животных на пляже. Многие зоозащитные организации выступили против ежегодного убийства дельфинов. Природоохранная организация Sea Shepherd считает, что это самое массовое убийство животных, когда-либо зарегистрированное в мире.

Ранее сообщалось, что на островах забили 1,5 тысячи черных дельфинов в честь праздника гриндадрапа — ежегодной официальной охоты на морских животных. Китобойная ассоциация уже осудила подобное развлечение местных жителей.

На Фарерских островах забили 1500 дельфинов