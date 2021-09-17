Россия увеличит производство вакцин от коронавируса до 45 миллионов комплектов доз в месяц

Сейчас в стране ежемесячно производится 30 миллионов доз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производство вакцин от коронавируса в России до конца года будет увеличено до 45 миллионов комплектов доз в месяц. Сейчас в стране ежемесячно производится 30 миллионов доз, рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Сейчас [производится] порядка 30 млн с масштабированием до конца года до 45 млн. Это разные вакцины", - рассказал Осьмаков ТАСС.

Он также отметил, что касательно внутреннего рынка Россия обеспечена собственными продуктами, - препаратами от коронавируса, - в полном объеме.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что регионы страны имеют достаточные запасы вакцин от коронавирусной инфекции, проблем с записью на вакцинацию нет.