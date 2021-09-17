Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму Фото: Александра ШОПЕНКО

Председатель правительства России Михаил Мишустин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Премьер-министр выбрал электронный формат, отдав свой голос, не выходя из рабочего кабинета в здании правительства.

«В этом году принять участие в выборах депутатов Государственной думы можно в электронном виде. Все просто, понятно, главное удобно – делаешь выбор одни кликом…Голосование на выборах депутатов Государственной думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», – обратился Мишустин к жителям страны.

Как писал сайт kp.ru, в Москве около 771 тысячи человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об очень высокой явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. По его словам, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80%.