ЦИК: в шести регионах России больше трети избирателей проголосовали дистанционно

Электронным голосованием в шести регионах воспользовались больше трети избирателей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во всех шести регионах, участвующих вместе с Москвой в эксперименте с внедрением электронного голосования, этим способом воспользовались больше трети избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

По ее словам, наиболее активно дистанционно голосуют в Москве. Но и в других регионах удаленно выразили свое волеизъявление достаточно много людей.

"Из тех людей, активных избирателей, которые выбрали электронный вид голосования, в Мурманске уже проголосовали по федеральному и одномандатному округу около 46%, в Курске — около 43–43%, в Нижнем Новгороде — чуть более 35%, в Ростове — чуть более 46% по федеральному округу, по одномандатным — 38%, в Ярославле уже почти половина проголосовала, в Севастополе приближается к 35%", - заявила Памфилова, уточнив, что пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден.

Напомним, выборы в Госдуму продлятся на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября. Как ранее писал сайт kp.ru, председатель ЦИК считает, что практика трехдневного голосования может сохраниться в России. По ее словам, для этого следует решить, как снизить нагрузку на систему образования, так как почти половина избирательных участков находится в учебных заведениях, а значительную часть членов избиркомов составляют педагоги.