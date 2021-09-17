Бывший украинский чиновник заявил об опасности выхода из Минских соглашений

Георгий Тука заявил об опасности выхода из Минских соглашений. Фото: скриншот видео

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил об опасности выхода Киева из Минских соглашений.

- Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида, — сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

По мнению Тука, при таком сценарии России будет выгоднее, если Украина сама объявит о выходе из Минских соглашений.

Ранее постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина категорически отказывается вести очные переговоры по вопросу урегулирования военного конфликта в Донбассе. Как рассказал Грызлов, в ходе прошедшего в среду, 15 сентября, заседания контактной группы представители республик Донбасса предложили Киеву приступить к согласованию проекта дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Украина, как и прежде, продолжает "скрывать свою позицию по политическому урегулированию", отмечал постпред.