Два человека погибли в результате нападения с ножом в Нидерландах

Точная информация о числе нападавших и обстоятельствах преступления выясняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Алмело в Нидерландах мужчина напал с ножом на людей. Два человека погибли, еще два получили ранения. В том числе, пострадал сам нападавший.

По данным газеты NL Times, преступник мог быть также вооружен арбалетом - из него он стрелял с балкона по людям на улице, полиция была вынуждена открыть ответный огонь. Как сообщают правоохранители, после задержания подозреваемого ситуация была взята под контроль.

Точная информация о числе нападавших и обстоятельствах преступления выясняется. Полиция проводит расследование инцидента.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Нидерландах простой кот показал стойкость и волю к жизни, достойные самого Робинзона Крузо. Дело в том, что зверь провел один в запретом доме без еды почти два месяца - он ел бумагу и пил воду из капающего крана.