АТОР пообещала увеличение рейсов на курорты Египет Фото: Иван ВИСЛОВ

Количество авиарейсов из России в Египет увеличится после выдачи Росавиацией допусков нескольким авиакомпаниями на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Можно ожидать, что с учетом новых допусков маршрутная сеть из городов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет увеличена», – сообщил вице-президент АТОР в беседе с РИА Новости.

Как отметил Горин, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом уже три раза с начала возобновления рейсов в Египет расширил квоты на полеты в эту страну.

Напомним, в конце августа 2021 Росавиация сообщила, что девять российских авиационных компаний смогут запустить регулярные рейсы с территории страны на курорты Египта – в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Как писал сайт kp.ru, российские авиакомпании в августе 2021 года увеличили перевозки почти на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. За последний месяц лета российские перевозчики обслужили 13,9 миллиона пассажиров.