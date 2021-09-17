В России начали производить вакцину AstraZeneca на экспорт

AstraZeneca в России производят по экспортным контрактам Фото: REUTERS

Российская фармацевтическая компания запустила производство иностранной вакцины от коронавируса AstraZeneca, рассказал журналистам первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

По его словам, "Р-Фарм" занимается выпуском AstraZeneca по экспортным контрактам. В России препарат распространять не планируют.

Напомним, вакцина создана одноименной англо-шведской фармацевтической компанией, зарегистрированной в Великобритании. Препарат признан в Европе, но после нескольких смертей пациентов некоторые страны стали от него отказываться. Так, из-за смерти двух привившихся и трех случаев выявления тромбов у медиков Дания, Норвегия, Исландия, Италия и еще несколько европейских стран приостановили вакцинацию AstraZeneca. В ответ компания заявила о безопасности своей вакцины.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 12 сентября сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Даниэл Кэпл, указав на то, что вскоре истекает срок годности препаратов.

Он уточнил, что многие граждане Чехии больше не хотят прививаться вакциной производства AstraZeneca. В течение этого месяца в республике использовали только 800 доз препарата. В сентябре из-за просроченного срока годности были уничтожены 20 тысяч доз этой вакцины, отметил Кэпл.